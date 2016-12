Geen geslachtsvermelding meer op pasjes en formulieren

on

OV-chipkaarten die na 1 januari worden uitgegeven hebben niet meer de vermelding M of V, man of vrouw. Het kabinet vindt dat als het niet noodzakelijk is om iemands geslacht op een pasje of document te vermelden, dit dan ook moet worden weggelaten.

Minister Bussemaker is in gesprek met onderwijskoepels om de geslachtsaanduiding ook van studentenpasjes af te krijgen. Ook gemeenten hebben beloofd om, als het kan, het geslacht weg te laten op formulieren en stempassen.

Het kabinet wil dat mensen die moeite hebben met sekseregistratie, zoals transgenders, tegemoet worden gekomen waar dat mogelijk is.

In 2014 werd de wet al aangepast aan transgenders, waardoor zij gemakkelijker hun nieuwe geslacht op officiële documenten kunnen laten aanpassen.

(Bron: NOS)

