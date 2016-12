‘Stal voor iedereen’ staat op de Winterkermis van Tilburg

on

Op Tweede Kerstdag tijdens de Tilburgse Winterkermis is er een roze kerststal te zien met twee Josefs of twee Maria’s. Iedereen die dat wil kan in de kerststal plaatsnemen en zich laten fotograferen.

Het initiatief van deze ‘Stal voor iedereen’ komt van de Stichting Roze Maandag. De stichting werkt samen met Café Lollipop; de stal staat op het terras van het café. De wijzen uit het oosten in de stal hebben plaats gemaakt voor drie drag queens.

Eigen interpretatie

‘We zien de kerststal in deze tijd van het jaar in huizen, kerken en op pleinen. De geboorte van Jezus wordt op allerlei manieren uitgebeeld: van kleine stallen thuis onder de boom tot levende kerststallen die mensen kunnen bezoeken’, ligt de stichting toe. ‘Over de oorsprong van de kerststal lopen de meningen uiteen. Zo wordt er in de Bijbel niet eens over een stal gesproken. Die is er pas rond 1200 bijgekomen.’

Dat was voor Stichting Roze Maandag een reden om een heel eigen interpretatie te maken van de kerststal. ‘Het draait immers om de kerstgedachte en die is vrij van geaardheid. Is er om de kribbe ruimte voor iedereen? Zouden drag queens ook op een heldere ster aan de hemel afkomen? Zou Jezus ook opgevoed kunnen worden door twee mannen?’

Voor iedereen

Met de ‘Stal voor iedereen’ wil de stichting Roze Maandag niet de kerststal als symbool voor de kerstgedachte ter discussie stellen, maar stelt dat de traditionele kerststal niet meer herkenbaar is voor iedereen.

(Bron en foto: Stichting Roze Maandag)

