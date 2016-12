Homo kan eindelijk met zijn ‘geadopteerde zoon’ trouwen

on

Het is eindelijk voor elkaar: Roland Bosee Jr (69) en Nino Esposito (79) uit Fox Chapel in Pennsylvania kunnen trouwen. Daarvoor was het nodig dat eerst de adoptie ongedaan gemaakt werd. Dat is gisteren in hoger beroep gelukt.

Het adopteren van zijn partner was de enige mogelijkheid voor Nino Esposito (links op de foto) om hem dezelfde wettelijke bescherming te geven als echtgenoten. Bosee Jr en Esposito zijn al sinds 1970 samen en toen ze in 2012 besloten om hun relatie middels adoptie veilig te stellen, was het homohuwelijk in de Verenigde Staten nog niet toegestaan.

Dat veranderde in 2015. Ook Bosee Jr en Esposito zagen een huwelijk wel zitten, maar wettelijk gezien was dat onmogelijk als vader en zoon. Ze stapten naar de rechter om de adoptie ongedaan te maken, maar die wees het verzoek af. Daarop gingen de mannen in hoger beroep en met succes.

‘Het is een prachtig kerstcadeau’, aldus de mannen. Ze hopen een voorbeeld te zijn voor andere stellen die hun toevlucht tot adoptie hebben genomen

Nino Esposito verklaarde dat hij binnenkort in alle stilte gaat trouwen met zijn Roland Bosee Jr. Voor hen hoeft een groot feest niet zo, maar ’ik ben er zeker van dat vrienden en familie iets willen doen.’

(Bron: Pittsburgh Post-Gazette, screenshot: TomoNews)

