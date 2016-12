OM: neersteken homo-asielzoeker is poging tot moord

on

De man die 15 september een homoseksuele asielzoeker neerstak in het asielzoekerscentrum in Bellingwolde, wordt poging tot moord, zware mishandeling en doodslag met voorbedachte rade ten laste gelegd.

Dat bleek vandaag in de rechtbank van Groningen tijdens de pro forma-zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 9 januari.

De verdachte, een man uit Tunesië, stak het slachtoffer in beide benen, waarbij ook een slagader werd geraakt. Door met het mes te blijven zwaaien, belemmerde hij hulp aan het slachtoffer.

Het slachtoffer wordt bijgestaan door LGBT Asylum Support. Deze stichting heeft een getuige zover gekregen dat hij een belastende verklaring wilde afleggen. Op aandringen van LGBT Asylum Support is ook homodiscriminatie als motief opgenomen in de tenlastelegging.

De steekpartij is voor LGB Asylum Support aanleiding om een brandbrief te sturen naar verantwoordelijk staatssecretaris Dijkhoff, waarin aangedrongen wordt op een gesprek over de veiligheid van kwetsbare asielzoekers in de opvangcentra en de middelen die Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft om die veiligheid ook te kunnen garanderen.

LGBT Asylum Support praatte samen met COC Nederland en Stichting Secret Garden al in juni met de staatssecretaris over dit onderwerp, maar de stichting vindt dat er niet genoeg gedaan wordt om de veiligheid van kwetsbare asielzoekers te waarborgen.

Het slachtoffer is inmiddels ondergebracht bij een gastgezin omdat de situatie in de opvang voor hem niet veilig genoeg is. Vrienden van de verdachte hebben aangekondigd wraak op hem te willen nemen.

Het verzoek aan het COA om het treinkaartje te betalen voor het slachtoffer, zodat hij vandaag in de rechtbank aanwezig kon zijn, werd in eerste instantie afgewezen. Mara het COA heeft besloten toch het kaartje te betalen.

LGBT Asylum Support doet een dringend beroep op een ieder om geld te doneren. De stichting is afhankelijk van giften om asielzoekers te kunnen bijstaan in rechtszaken.

