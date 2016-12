Homo in Eindhoven vreest homohaat bij nieuwe buren

on

Een inwoner van Eindhoven heeft tot aan de Raad van State aan toe bezwaar gemaakt tegen de komst van 17 internationale studenten en expats in een appartementengebouw pal naast zijn woning in de Zoutstraat.

De man is homo en hij vreest homohaat omdat de nieuwe bewoners zijn geaardheid niet accepteren. Dat kan uitlopen op pesterijen en bedreigingen. Hij zegt daar genoeg voorbeelden van te hebben.

Vergunning

‘Zet het maar gerust in de krant want het is een enorm probleem binnen onze gemeenschap’, zei de 45-jarige man tegen het Eindhovens Dagblad. De man vecht bij de Raad van State de omgevingsvergunning aan die de gemeente heeft verleend.

(Bron: Eindhovens Dagblad)

Delen: E-mail

Afdrukken

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws