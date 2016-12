Blote roeiers aan wereldleiders: werk aan gelijke rechten

on

Drie roeiers van de University of Warwick hebben voor het parlementsgebouw in Londen in hun blootje een oproep gedaan aan alle leiders ter wereld en in het bijzonder aan de nieuwe president van Amerika om vooral werk te maken van gelijke rechten voor LHBT-ers.

De Warwick roeiers maken al zeven jaar lang jaarlijks een naaktkalender om aandacht te vragen voor gelijke rechten. De drie roeiers leggen in een videoboodschap uit waarom ze Trump een kalender hebben gestuurd.

‘Dit is Westminster, de belangrijkste zetel van de macht van ons land. Het is in Londen, het is december en het is niet zo warm, maar we zijn hier omdat we een boodschap hebben voor de nieuwe regering van de Verenigde Staten en voor alle leiders over de hele wereld.’

‘Wij zijn van mening dat iedereen dezelfde mensenrechten moet hebben, ongeacht geslacht of seksuele identiteit.’

‘Dit jaar, zoals elk jaar, hebben we onze kleren afgeworpen als symbool voor het afbreken van barrières, om te laten zien dat sport een bijdrage kan leveren aan de gezondheid en welzijn en om iedereen er aan te herinneren dat we allemaal gelijk zijn in de uitdagende reis die het leven heet.’

