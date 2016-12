Roze Vriendendienst COC Deventer tegen eenzaamheid

on

COC Deventer wil de eenzaamheid bij homoseksuele ouderen aanpakken. De Werkgroep 50 Plus van het COC in Deventer start daarom met een Roze Vriendendienst.

‘Een maatje, die weet van je situatie en met wie je af en toe iets kunt ondernemen of voor zo maar een gesprek bij een kopje koffie’, aldus de Werkgroep.

Terug in de kast

De Werkgroep verwijst naar een landelijk onderzoek waaruit blijkt dat ‘met name ´roze´ ouderen die in een afhankelijkheidssituatie zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, kampen met een isolement en terugkeren in de kast.’

‘In deze situatie kan het fijn zijn als er een regelmatig contact is met iemand uit de doelgroep’, zo zegt de Werkgroep.

Roze Vriendendienst

De Werkgroep 50 Plus zoekt mensen die een maatje zoeken of maatje willen worden. Dat kan via de mail of schriftelijk: COC Deventer Roze Vriendendienst, Postbus 329, 7400 AH Deventer.

Delen: E-mail

Afdrukken

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel