Radio 18-12: Wanneer is een blote man eigenlijk kunst?

Galerie MooiMan in Groningen bestaat tien jaar. De galerie met alleen mannenkunst is uniek in de kunstwereld. Mannenkunst wordt in commercieel opzicht als niet interessant beoordeeld door de gevestigde galerieën.

Toch weten Jan van Stralen (links op de foto) en Sandro Kortekaas zich staande te houden in de kunstwereld. Wat drijft deze bevlogen galeriehouders? Wat is mannenkunst en waarom is een blote man op een foto of geschilderd op een doek kunst?

De uitzending van zondag 18 december is hier te beluisteren:

