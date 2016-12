Antwerpse burgemeester waarschuwt voor ‘schijnhomo’s’

on

In België duiken steeds vaker asielzoekers op, die zeggen dat ze homo zijn in de hoop snel als vluchteling erkend te worden. In Antwerpen zijn de afgelopen zes maanden 15 gevallen bekend van ‘schijnhomo’s’, die na hun erkenning als vluchteling trouwden met een vrouw.

Het is niet duidelijk of het in deze gevallen gaat om schijnhuwelijken, waarmee een asielzoeker die trouwt met een erkende vluchteling ook sneller een status kan krijgen.

De Antwerpse districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) wil andere districten en gemeenten waarschuwen voor het nieuwe verschijnsel.

Valse verklaring

‘Ik kan dat niet anders interpreteren dan dat er bij de asielaanvraag een valse verklaring werd afgelegd, dat het hier om een schijnhuwelijk gaat, of dat beide elementen meespelen’ zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. ‘We moeten bekijken of deze praktijken binnen een georganiseerd circuit van schijnhuwelijken vallen.’

In België worden steeds meer vluchtelingen erkend op basis van hun geaardheid. in 2015 waren dat er 238, dat is vier procent meer dan in 2014.

Aanbeveling

Ook in Nederland is er discussie over hoe te oordelen over de geaardheid van een asielzoeker. Eerder al kwam LGBT Asylum Support met de aanbeveling om niet zo zeer te focussen op de achtergronden van de asielzoeker in eigen land, maar vooral te kijken naar hoe hij hier in Nederland omgaat met zijn geaardheid.

(Bron: Het Laatste Nieuws, foto: regenboogvlag bij AZC Onnen op Coming Outdag)

