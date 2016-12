Homo-Pastores over instructie: ‘word geen priester’

on

Het Werkverband Katholieke Homo-Pastores heeft ‘met grote teleurstelling’ gereageerd op het document ‘Het geschenk van de priesterroeping’ van de Congregatie voor de Clerus.

‘Homo’s die zich door God geroepen voelen om priester te worden, doen er goed aan om hun ja tegen God en mensen op een andere wijze vorm te geven dan als priester van de rooms-katholieke kerk’, aldus het werkverband in een verklaring.

Uit de Congregatie voor de Clerus, de nieuwe Vaticaanse instructie voor de vorming van priesters, die vorige week werd gepubliceerd, blijkt dat het priesterschap gesloten blijft voor mannen die ‘homoseksualiteit praktiseren, diepgewortelde homoseksuele tendensen hebben of de zogeheten ‘homocultuur’ steunen’.

Zij zouden niet in staat zijn correct om te gaan met mannen en vrouwen. De negatieve gevolgen van hen toch wijden zijn mogelijk niet te overzien, zo staat in het document. Is de homoseksuele neiging van voorbijgaande aard, dan moet deze minstens drie jaar voor de diakenwijding verdwenen zijn.

Paus Franciscus

Volgens het werkverband doet de tekst ‘volledig de openheid teniet die paus Franciscus bood in 2013 met zijn reactie op een vraag over homoseksualiteit: Wie ben ik om te oordelen?’

‘Paus Franciscus pleit er voortdurend voor om elk mens op waarde te schatten en niemand buiten te sluiten. Des te schrijnender is het dan om te moeten constateren dat ook onder zijn verantwoordelijkheid als paus elk reëel levensperspectief voor katholieke homo’s geblokkeerd blijft.’

‘Totale miskenning’

‘Zij blijven gediskwalificeerd en uitgesloten wat betreft het beleven van liefde met een partner en eveneens van het volgen van een roeping tot het celibataire priesterschap. Dit impliceert ook een totale miskenning van alle functionerende homoseksuele priesters waarvan er binnen de kerk, wereldwijd en in Nederland, veel zijn.’

Delen: E-mail

Afdrukken

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws